長壽求生節目《原始生活21天》回來了！本季推出最強挑戰賽《原始生活：最後贏家》，集結節目史上12名最頂尖求生高手，在南非叢林拚搏45天，爭奪10萬美元獎金與「終極贏家」頭銜。以往挑戰一開始，製作單位會提供參賽者一個求生工具，這次卻完全沒有，製作單位把工具藏匿在不同的地方，挑戰者得按地圖上的標記找出來，同時每7天須遷移一次，考驗求生者如何克服各種環境，過程中他們還得通過一連串求生測驗，譬如追獵、打造陷阱，再再考驗挑戰者的全套求生技能。

不僅如此，他們須兩兩一組合力求生度過前21天，若其中一人因故決定退賽，搭檔將一併出局，可謂福禍相倚。對參賽者來說，此次競賽最大的挑戰是如何智取工具及與他人合作，個人的人格品性將完全顯露，其中一位挑戰者傑夫大肆搜刮求生工具，更放話要斷了眾人的活路，為了求勝無所不用其極、自私自利的樣子徹底惹怒其他參賽者，成為眾矢之的，大夥決定組成同盟一起對抗他，秉持著「只要不是讓傑夫拿到就好」的精神合作，傑夫的隊友史黛拉忍無可忍打算「為民除害」，主動退賽好讓傑夫出局！求生挑戰不再只是求生技能的較量，處處上演攻心計。

此次挑戰來到南非的侏羚峽谷，特殊的深淵地形內氣候多變，溫差劇烈，又有熱帶風暴肆虐，氣溫可飆升破攝氏38度，卻又會在幾小時內逼近冰點，挑戰者得努力對抗失溫，其中兩位參賽者都是曾經熬過極端氣候的求生高手，卻在挑戰開始的前幾天就血壓竄升瀕臨中風，醫護檢查後判定兩人無法繼續參賽，得趕緊送醫，還有另一位挑戰者患有雷諾氏症（Raynaud’s Disease），發冷的速度比一般人高，挑戰剛開始沒幾天也吃盡苦頭，可見侏羚峽谷的險惡氣候非同小可。

夜裡突然來襲的狂風暴雨，讓幾位挑戰者無法入眠，有些人開始搭建可擋風遮雨的遮棚，畢竟睡眠不足會嚴重影響身心靈跟情緒，但也有挑戰者認為7天便要拔營，不需浪費時間精力搭遮棚，卻苦了同隊的夥伴。

挑戰賽的前21天，參賽者須兩兩一組合作求生，若其中一人決定退賽，搭檔將一併被判出局，這個規定讓眾人非常震驚，意味著自己的生死將掌握在搭檔手上，挑戰賽變得愈發緊張刺激。為了避免被隊友拉出局，大家紛紛與隊友同心協力、分工合作，然而其中一位挑戰者傑夫不信任隊友史黛拉，總是霸佔著地圖發號施令，也反對史黛拉想搭建遮棚的想法，令她感到不被重視。

不僅如此，挑戰賽才剛開始，傑夫就大肆搜刮求生工具，揚言要斷了眾人的活路，自私自利的舉動引發眾怒，其他挑戰者決定結盟對抗傑夫，齊心協力找到不少工具，也互相分享資源與食物。部分挑戰者曾經與傑夫交過手，看不慣他的作為，眼看史黛拉痛苦不堪，便私下提醒她手上握有王牌，如果撐不下去想解脫，還能順道幫大家除掉傑夫。

心中積壓滿滿情緒的史黛拉，終於忍無可忍，決定與傑夫攤牌，她會為民除害拉傑夫出局嗎？一場鬥智、鬥勇，也攻心的求生賽，在南非叢林精彩上演，敬請鎖定Discovery頻道《原始生活：最後贏家》，即日起每星期五晚間9點首播。