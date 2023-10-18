王陽明出席DSQUARED2開幕活動，身穿黑色晚宴西裝外套搭配Logo T、破壞加工牛仔褲現身。（STARFiSH星予公關提供／林欣儀台北傳真）

DSQUARED2正式進駐微風南山，在台打造首間旗艦店。（STARFiSH星予公關提供／林欣儀台北傳真）

近期傳出婚變傳言的王陽明、蔡詩芸，感情狀態備受外界關注，18日王陽明現身時尚品牌DSQUARED2的開幕活動，除透露自己是品牌粉絲大逛起來，同時也透露想為愛女挑適合的單品帶回家，面對記者試探性提問是否會為老婆蔡詩芸挑禮物時，他刻意假裝聽不懂問題打馬虎笑說「她誰？」不時找經紀人討救兵，不正面回應感情狀態問題，有點無奈地要現場記者求放過、別失焦。

此次出席活動他身穿晚宴正裝外套，內搭品牌Logo T恤，再加上具有破壞加工的牛仔褲，演繹休閒率性不失禮的裝扮，對於自己的裝扮他透露「這讓我想起90年代的流行，我自己也特別喜歡身上的寬版牛仔褲。」而他也透露自己已經關注DSQUARED2很久，十分期待品牌來台展店。

DSQUARED2由厲勝國際代理進台，日前先在微風開設為期三個月的快閃店試水溫，現正式進駐微風南山打造全台首間旗艦店，佔地50坪的專賣店店裝參考東京店，大致可將店裝分作兩區域，中間以訂製金屬鏡面浪板作為銜接兩區域的橋樑。今年DSQUARED2秋冬系列，靈感取自20年前超模搭乘粉色波音飛機揭開當年大秀的情景，低領口、透明面料和截短的裙子，或是刻意秀出內衣的設計，透露出叛逆挑釁精神，除經典款外PAC-MAN小精靈限定系列是店內主打。