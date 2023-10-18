為加強高雄港貨物運輸與儲備空間，同時提升港區作業及管制效率，高雄港務分公司規劃「高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程」，並提出「擴大及擬定高雄市主要計畫」政策評估說明書，會中有環評委員擔心該地位於高雄上風處，且因為免經個案環評，空汙恐怕會更嚴重。

開發單位表示，為提升大型與超大型貨船裝卸量，第四貨櫃中心受限原櫃場面積，為容納1萬TEU以上貨櫃船入港，提高櫃場儲轉效率，因此規劃高雄港第四貨櫃中心後線場地擴建工程。

依規劃指出，配合行政區界審查意見調整都市計畫申請積為26.31公頃，土地使用分區為港埠用地及綠地用地，港埠用地有5.26公頃為貨櫃場、11.94物流區。

針對空氣品質部分，開發單位指出，將就個案環評施工及營運期間的各種空汙增量全量抵換，但環委表示，該區域規劃物流中心，但物流中心不用經過環評，惶論增量抵換，該地區為高雄市上風處，擔心會讓空汙變的更嚴重。

開發單位回應，當地最大的空汙來源為交通車輛的運輸過程或進出貨過程的汙染量，會與高雄市環保局合作，透過管理措施達到空汙減量的作為。