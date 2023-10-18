國民黨議員凌濤和牛煦庭18日批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局導致破局，桃園市議會民進黨團駁斥，指面對土地爭議，鄭文燦選擇站在第一線面對爭議、處理紛爭，才讓桃園過去重大開發案逐一開工，很遺憾張善政市長自始自終，躲在公務員、網軍後面，藍議員只會擦脂抹粉，絕非市民樂見。

民進黨市議會黨團說明，台積電經過審慎考量，願意到龍潭投資，是前市長鄭文燦與立法委員鄭運鵬努力下，排除投資各項困難，兩人分別從中央以及地方分別努力一年，解決水、電、人才等問題，充分展現桃園的誠意，才讓台積電有機會選擇落腳。

而媒體訪問竹科管理局，除了歡迎廠商投資，雖然桃園龍潭園區土地所剩不多，但如果有需求，會啟動第3期基地評估，全力協助產業發展。當時不到一周、時任行政院長蘇貞昌立即安排視察桃園視察「龍潭科學園區」，從善如流配合國際半導體產業鏈需求，正式宣布啟動龍潭科學園區三期擴建計畫，後續由相關部會協助。

黨團指出，取得土地過程非常艱辛，過去鄭文燦執政時期，選擇站在第一線面對爭議、處理紛爭，才讓桃園過去重大開發案逐一開工，很遺憾張善政自始自終，躲在公務員、網軍後面，放任爭議惡化，導致過去前朝爭取投資案告吹，而國民黨議員不知監督只會擦脂抹粉，絕非桃園市民所樂見。

黨團說，台積電先進製程設廠延後，唯一真正獲益是中共，讓中共半導體技術能有空間、時間追上台灣。蔡英文總統多次強調台積電就是台灣護國神山，相關產業是台灣護國群山。張善政市府消極、無能對待台積電設廠，導致先進製程延後，就是傷害台灣。

民進黨團表示，2018年張善政市長曾在臉書發文：「沒想到幫三星阻礙台積電的人竟是自己政府」想不到2023年自己印證自己所言，張市府消極、無為、無能、放生，就是阻礙台灣的發展。