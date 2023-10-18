2023鴻海科技日以智慧電動車、智慧製造、智慧城市為三大展示主軸，擴大關鍵零組件、半導體及伺服器相關產品內容。其中，智慧城市為首度展示在高雄推動智慧城市的成果，希望透過治理軟體平台Smart CityGPT串聯不同產業，同步解決市民問題及政府困難。

鴻海首度揭露今年推動的Smart CityGPT專案內容，指出推動目的為解決智慧交通、智慧觀光、智慧醫院、智慧大樓等過往無法串連在一起，形成嚴重的資訊穀倉效應現象，不利於智慧城市推動的問題。

鴻海指出，CityGPT運用深層式AI技術，將複雜任務分解為更小步驟，並找到相對應工具，生成精準答覆或完成一系列自動化作業流程。如電動巴士未來接受大腦指令，提醒以更優良駕駛行為維護電池壽命，並根據電價、出車班表自主安排充電時間，並能接受隨時預約。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘，則對外界分享鴻海珍珠號（PEARL）概念驗證立方衛星的艱辛研發歷程，並揭露珍珠號專案的任務規畫、系統設計、模擬、驗證、及組裝到整合測試過程。

吳仁銘表示，鴻海針對珍珠號進行兩大主要任務，一是地面控制站對衛星狀態的預測與監控，二是通訊閘道站在衛星飛越時於不同距離與角度的寬頻通訊。珍珠號目前已在德國柏林透過ExoLaunch代理商完成組裝，後續會搭上SpaceX火箭，最快11月就有可能發射升空。

鴻海研究院通訊所主導開發珍珠號實驗低軌衛星，不僅是台灣產學合作的首顆寬頻通訊衛星，試驗成果未來更將有助於台灣在新世代通訊發展趨勢下，針對高覆蓋率、高可靠度、高連結數、低延遲特性的新形態通訊進行前瞻性驗證。

數位健康方面，鴻海發揮軟硬整合虛實結合優勢，研發出一系列以精準場域布局的智慧硬體產品，結合鴻海健康雲（HHDC）提供原創整體解決方案，透過成立台灣數位健康大聯盟，橫跨8大領域串聯12家廠商，逐步建構起從雲到端、端到雲的數位健康生態體系。