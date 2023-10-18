近日有不少超強的考生經過一番苦練後，可於17秒左右完成測驗，相當勇猛。(于家麒攝)

議員董森堡昨日質詢金酒招考人員年齡最低門檻設定在滿16歲，恐衍生家庭與後續管理等問題。(于家麒攝)

議會質詢結束後，金酒總經理丁丞康(中)與議員董森堡討論相關法令與作業細節。(于家麒攝)

暌違近10年未曾大舉招考生產線基層人力的金酒公司，自10月13日正式於官網公告甄試簡章並開始受理報名後，想捧「鐵飯碗」的民眾個個摩拳擦掌至金酒貼心設置的模擬練習試場鍛鍊體力與應試技巧，有人甚至「照三餐」練，就為了一圓進金酒的美夢。不過縣議員董森堡卻在昨(17)日縣議會第八屆第四次臨時會第三會次會議中質詢，金酒招考人員年齡最低門檻設定在滿16歲恐衍生家庭與後續管理等問題，對此金酒表示一切合法，若簡章有疏失將作補充說明。

金酒公司本次預計招考50名生產線儲備技術員，為求公平、公正、公開，已委託具有承辦相關經驗的第三方廠商協助辦理甄試事宜，且體能測驗將採用紅外線自動感應計時系統，以求成績之準確性；金酒也貼心設置體能模擬應試場地，每日上午8點至晚間6點之間，開放供考生練習，不少有意報考的民眾甚至「照三餐」練，為捧金酒「鐵飯碗」拚了！

依金酒甄試簡章所述，第一階段體能測驗預計於11月11日辦理，第一試成績加計低(中低)收入戶加分後，擇優取200名進入第二階段筆試。考生須扛起25公斤重的高粱完成50公尺的折返競速後，放置負重高粱於框線內，再搬運40公斤物品(共3 包)至1.5公尺處指定棧板，最後通過終點線後始完成體能測驗。體能測驗成績計算標準為100分-(實際秒數(含計罰加秒)-最快(最少)秒數)＊1，另測驗成績秒數超過1分鐘者將不予計分。據了解，近日有不少超強的考生經過一番苦練後，可於17秒左右完成測驗，相當勇猛。

針對金酒此次委外辦理的招考作業，縣議員董森堡昨日在縣議會第八屆第四次臨時會第三會次會議中質詢，有金酒基層員工向他反映，為何16歲可參加應試？雖在法律解釋上可以說得過去，但萬一考上後家長不同意而衍生出不必要的家庭糾紛該如何處理？服兵役問題又該怎麼辦？後續管理上也將會存在諸多問題。

金酒表示，該公司是縣營企業，不可能違反法令規定，簡章規定年滿16歲使得報考，方為適法，無不當限制。針對未滿18歲之受僱員工，將依法置備其法定代理人同意書；至於服兵役之問題也可辦理留職停薪。若簡章上有疏失也將進行補充說明。金酒強調，此次招考過程一定公平、公正、公開，也歡迎所有想進入金酒公司工作的人踴躍報考。