新北市政府於2020年協助全球第二大英商洲際酒店集團，進駐樹林興建國際級假日酒店，當初預期2023年開幕後會帶動周邊產業，未料疫情衝擊，業者取消酒店計畫，決議朝商辦大樓規畫，有民眾在臉書表示，三年過去了，如今還是一塊空地。經發局表示，本案已經工務局核准建照變更，後續將辦理五大管線申請等相關作業，預計今年12月底動工。

經發局表示，該案士品集團煌麒有限公司原規劃興建國際級旅館，因受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，考量建設經營成本增加及收益受影響之前提，經評估倘續以原旅館計畫推進，恐致收支難以平衡無法長久經營。

經發局於2021年12月20日與該公司研商，建議由原本國際酒店改為引進一般旅館，但企業基於自身財務及未來發展性進行評估後，仍提出變更需求，規劃將原旅館用途調整為商辦大樓，經發局表示尊重。

該案於2023年9月22日經工務局核准建照變更，預計10月底領照，後續將辦理消防、電信、電力、給水及汙水五大管線申請等相關作業，預計112年12月底動工。