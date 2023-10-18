國民黨總統參選人侯友宜18日下午前往台中東勢泰興宮參香，針對賴清德在美國商會演說稱台灣供電愈來愈穩定；對此，侯友宜受訪直接砲轟說，賴清德保證很多事，那就騙，騙社宅、騙國安，現在連能源都要騙，民進黨沒辦法對國人負起責任，下台吧！

侯友宜指出，多年來，企業家都在問一件事，台灣最擔心就是能源不足，能源要轉型快一點，台灣能源轉型遠遠落後，企業相當擔憂，導致國際競爭能力不足，賴清德不敢說要不要重啟核電，綠能等弊案叢生，卻一直沒說清楚，「賴清德，這不要再說了」。

媒體詢問，賴清德缺席氣候變遷論壇，卻在民進黨中常會上邀請專家進行專案報告談氣候變遷。侯友宜說，氣候變遷是全球最關注的議題，賴在中央黨部同溫層取暖，其實，談氣候變遷最主要是大家努力，針對氣候變遷的問題一起辯論，一個負責任的政府，負責任的下一個總統候選人，每一個人都要關注這樣的議題，他自己不會在同溫層取暖，一定會訴諸民意，讓大家了解他的態度，希望賴不要虛應故事，要站出來，跟其他候選人一起談談。

侯友宜也談到，民進黨政府不要保護不良廠商，要保護善良的百姓，當政府說缺快篩，卻買到不良的，要蛋卻買到有問題的蛋，到底是要讓不良的廠商賺錢，有沒有想到人民的需要呢，民進黨沒辦法負起責任，下台吧！