新北市交通局長鍾鳴時視察中和錦和公園停車場，目前施工進度已達84％。（新北市交通局提供／蔡亞樺新北傳真）
新北市交通局長鍾鳴時視察中和錦和公園停車場，目前施工進度已達84％。（新北市交通局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市中和區錦和運動公園停車場興建花費超過7億元，目前施工進度達84％，新北市交通局長鍾鳴時表示，錦和運動公園占地約3萬3千平方公尺，地下停車場可提供545格停車位，更擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場，預計明年初完工。

鍾鳴時17日下午前往視察錦和運動公園停車場工程，指出錦和運動公園停車場工程於去年2月開工，施工團隊克服疫情缺工、南側地下電纜搬遷耗時耗工，以及配合鄰近學校考試暫停施工等種種問題，目前工程進度已達84％，力拚明年初完工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，錦和運動公園停車場總經費7億3330萬元，前瞻補助2億321萬9000元，為地下2層、地上1層的全智慧化停車場，可提供541格汽車位、4格機車位，並擴大植樹綠化，讓停車場的地景式建築導入自然光線、空氣。另錦和公園操場的司令台一併改造，成為居民社交活動空間。

交通局表示，新北市升格以來，中和區計興建佳和公園及錦和運動公園等2座地下停車場，共投入12億6719萬5000元，創造821格汽車位，104格機車位；錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場，將持續以打造人本安全的智慧交通城目標。

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