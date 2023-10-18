花蓮吉安子弟吳韋正（中間）與隊員們，在今年杭州亞卡巴迪競賽項目中，奪下男子組銅牌，鄉長游淑貞（左二）特別前往其家中，頒發獎勵金，鼓勵他繼續更上一層樓。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

杭州亞運甫落幕，中華隊在卡巴迪競賽項目中，勇奪男子組銅牌與女子組銀牌，其中，花蓮子弟吳韋正與任明綉分別為男女組隊員之一，且競賽過程中表現亮眼，吉安鄉公所今特赴2人家中貼上紅榜，鄉長游淑貞也親頒獎勵金給2名選手，期許他們未來能再運動賽事更上一層樓，繼續為國爭光。

就讀玄奘大學法律系4年級的任明綉，國中時見姊姊參與卡巴迪運動過程感到有趣，跟隨其腳步練習技能，升上高中及大學後，因學校亦有推廣該項運動資源，便積極投入練習。她說，這些年因練習卡巴迪技能結交不少興趣相同的朋友，大學畢業後想當一名優秀女警，將來如有機會，或許還會參加卡巴迪國手選拔，繼續為國爭光。

任明綉高齡84歲的阿嬤王林玉花笑說，孫女比賽期間，家人和親友都緊張地在家裡圍著電視機直播，情緒七上八下跟著緊張，直到得獎的那一剎那，加油聲和歡呼聲幾乎要翻了屋頂。

今年自台北市立大學體育系畢業的吳韋正接觸卡巴迪運動超過7年，就讀海星高中幼保科時而參與該運動，一開始單純是為了減重，後來漸漸對運動項目充滿好奇，在學校教練帶領下學習技能，並隨參與各種競賽紮實基礎，提升自信心，升上大學後也繼續為學校出賽。

他靦腆笑說，自己在卡巴迪運動天賦滿不錯的，大學代表學校比賽時，幾乎每場都拿下冠軍，希望未來還能參加下一屆亞運。

游淑貞認為，任明綉、吳韋正得獎，不只是他們兩人、其家人及學校的光榮，更是整個吉安鄉的榮耀，貼紅榜、發獎勵金就像是「辦喜事」一樣，要慎重其事、立馬祝賀，同時她也勉勵他們，勇於朝目標和專項努力，公所願成每位學子堅實後盾，期許大家勇敢挑戰學習，爭取自我最好佳績，邁向國際之最。