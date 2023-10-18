台泥高雄小港能元科技超級電池新廠鎖定高端產品，包括超跑、飛天車(EVTOL)，日前能元科技已與研發Speirling的英國新創電動車廠McMurtry簽署鋰電池戰略技術合作夥伴協定，並持續與國際市場多家HyperCar以及電動賽車等高端品牌合作。

台泥今日在國際智慧能源週首次亮相自主設計UHPC儲能櫃，台泥表示，EnergyArk第一個應用案場位於台泥所屬高雄小港超級電池工廠，該廠配置6個EnergyArk 1000，總容量6.4MWh的儲能系統日前已經通過台電s-Reg執行能力測試。

台泥董事長張安平表示，獲得專利的超高性能混凝土(UHPC)儲能櫃─EnergyArk，將積極開展海外市場，可望於明年第一季歐洲、美國有好成果展現。目前除了跑國內認證，也送樣國際客戶進行認證中，還需要一些時間來布局。

台泥結合企業團創能(再生能源)、輸能（鋰電池）及儲能完整能源產業鏈布局，以EnergyArk儲能櫃為核心，發展出綠充儲一體充電站、綠電匹配服務與聚合電力交易，提供客戶城市級微電網Total Solution整合方案。