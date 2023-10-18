對於台積電落腳桃園龍潭破局，桃園市議會民進黨團批桃園市長張善政自始自終，躲在公務員、網軍後面，藍議員只會擦脂抹粉，絕非市民樂見。桃園市議員凌濤回擊，指立委鄭運鵬、行政院副院長鄭文燦、前行政院長蘇貞昌是「三寶」，應向市民道歉。

國民黨議員凌濤和牛煦庭18日批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局導致破局，桃園市議會民進黨團駁斥，指面對土地爭議，鄭文燦選擇站在第一線面對爭議、處理紛爭，才讓桃園過去重大開發案逐一開工，很遺憾張善政自始自終，躲在公務員、網軍後面，藍議員只會擦脂抹粉，絕非市民樂見。

凌濤表示，鄭運鵬之前信誓旦旦表示「護國神山即將落腳桃園」，還說過去一年的努力像「愚公移山」，使得龍潭周遭近五年房價漲幅高達56％，現在破局可能使房價崩跌，根本推坑市民！

他說，去年選前竹科管理局的龍科三期土地徵收都還沒一撇，鄭運鵬就大張旗鼓將台積電要進駐桃園的佈局「規畫」公諸於世！難怪乎是與三大中國電信做生意慘澹返台的「中國鵬」，對產業發展全然不熟悉。

凌濤質疑，產業發展需要齊心合作，但先潑政治髒水的就是民進黨民代，誰是幕後主使人？同時，民進黨竟然玩兩面手法？檯面上支持台積電進駐，但卻有綠營民代的家人強力反對龍科三期擴建？是不是請鄭文燦先請綠營桃園民代克制？不要怕市民怪罪，就先推坑張善政！

凌濤也說，國科會主委吳政忠坦言，龍科三期，「要到2027年才會進入徵收土地時段，此時地方政府角色才會開始吃重。」證明現在綠營指責張市府是自我打臉。也更顯見當時鄭文燦公布台積電佈局消息是標準的選舉操作，消費台積電。

靈濤批評，鄭文燦過去許多重大建設採用「毛胚屋」模式，這次更加超過，採用「紙上毛胚屋」，類似詐騙集團的行徑，畫大餅推坑市民散戶，有多少人因為房市崩跌而被套牢？鄭文燦要負責嗎？

凌濤指出，台積電本來考慮來龍科，能創造出5900個職缺。結果2027年才要開始徵收土地、招商的的龍科三期，卻被蘇貞昌、鄭文燦、鄭運鵬提早在去年11月3日敲鑼打鼓、政治操作，而破局。

凌濤更把鄭運鵬、蘇貞昌、鄭文燦稱為「三寶兄弟」，不用向洩漏台積電佈局商業機密道歉嗎？台積電可以選他址，桃園市民的損失，你們可曾想過？不必向桃園市民道歉嗎？