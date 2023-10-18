已經轉隊到SBL台啤的球員吳季穎遭爆疑似打假球，重創台灣籃壇名聲，職籃工會今天發出聲明，期盼國內籃球也能比照職棒成立相對應的防賭機制。

上個賽季還效力於超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的吳季穎，因疑似打假球遭到球隊開除後，又轉投效台灣啤酒，但在昨天消息傳出後，台啤也第一時間要求吳季穎離隊，並暫停一切球隊事務。士林地檢署今天下午傳喚吳季穎瞭解事情始末。

職籃工會今天發出聲明表示，「雖然相關選手非本會會員，但事關國內籃壇整體環境，已經主動接觸並視必要提供專業協助。」

職籃工會寫道：「鑒於我國職棒深受假球侵擾的前例，即曾主動與職籃聯盟交流實務經驗，並提醒應將防賭作為首重要務，將職棒防賭模式複製至正在起步的其他運動項目中。」

沒想到在防賭尚未成熟落實於國內籃壇時，就發生疑似打假球的事件。職籃工會遺憾表示，無奈職棒相對成熟的防賭模式至今仍未能惠及籃球產業，以致業內對於相關事件的防治及應變，仍存在許多待精進處。

職籃工會強調，「職棒工會在假球防治工作上的經驗值得我們借鏡，為此職籃工會成立後承襲職棒工會經驗，積極招募會員、落實法治教育、建立情資通報網絡，盡力抑制會員涉賭的可能性；並在無罪推定的前提下，提供事件當事人專業法律協助。」（編輯：張雅淨）1121018