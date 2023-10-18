黃男刻意靠近車輛，碰到車後就跌倒。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

黃男刻意靠近車輛，碰到車後就跌倒，還一度撞倒路邊的車。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名52歲的黃姓男子涉嫌製造假車禍「碰瓷」，故意以身體靠向車身或刻意將腳伸至車輪底下，再向被害民眾佯稱遭撞擊受傷，向8人詐欺索討費用，其中還成功得手5次，經檢察官訊問後，認他罪嫌重大且有羈押原因及必要性，於16日向法院聲請羈押獲准。

經查，52歲黃姓男子於今年7月至9月間，在高雄市鳥松區、仁武區、三民區多處路段，趁不同民眾駕駛自用小客車行經或起駛之際，故意以身體靠向車身或刻意將腳伸至車輪底後，隨即「浮誇」倒地，佯稱遭撞擊受傷，藉機詐取索討賠償費或醫療費，成功詐得金錢財物5次得手，每次金額300元至2200元不等，不法獲利約7150元，另外還有3次則因被害民眾堅持報警或察覺有異才未遂。

案經專案小組調閱監視器畫面及鎖定黃姓男子涉有重嫌後，檢察官立即開立拘票，於10月15日下午6點將黃姓男子拘提到案，承辦檢察官審酌黃姓男子涉犯詐欺取財既、未遂罪嫌重大，且於3個月內之短時間連續製造多起假車禍，利用被害民眾不願多事、花錢消災之心態，詐取小額賠償費用，綜合事證情形，有反覆實施同一詐欺犯罪及逃亡之虞，並有羈押之必要性，於16日向法院聲請羈押獲准。