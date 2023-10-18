去年6月16日凌晨，33歲王姓婦人因與39歲陳姓丈夫感情不睦，竟持熱水瓶澆淋睡夢中的陳男後，再持水果刀猛刺對方，導致送醫不治。台南地方法院今天下午判處王婦有期徒刑13年，她聽判後表示將上訴。

王婦強調，當時只是想讓先生親身體驗她的痛，沒想到會與先生走到這一步，會用這種形式結束；她還表示，先生後來有事都不對她說，直到最後「打我們母子是唯一的溝通方式」。

死者家屬則質疑王婦對案情避重就輕，將責任都推給死者，把死者塑造成為家暴加害者，不僅不符事實，也讓家人感受很差；如今王婦將過錯推到死者身上，更令家屬無法接受，希望法官從重量刑。

死者父母還向台南地院聲請停止媳婦對未成年孫子的親權，改由死者父母作為孫子的監護人，經法官裁准後，王婦認為，目前兒子只有3歲，公婆雖是法定監護人，但法官判她1個月只能探視1次，實在太少了，已向法院聲請至少服刑前能多與兒子相處。

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