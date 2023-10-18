台北一位有黑幫背景的刺青男近日在迴轉壽司店和人發生衝突時，怒嗆1句「你看起來就像茶碗蒸」引發熱議，許多年輕人回憶起10年前的兒童電視劇《萌學園》中，演員楊琪嘲諷藝人「阿本」翁瑞迪時喊到，「你這個最弱的萌騎士，你是…麻糬！」，再度瘋傳這段對話。沒想到阿本昨（17）日竟同框楊琪重現經典片段，讓許多粉絲紛紛笑翻。

2012年的原版《萌學園》中，飾演反派「陰森女公爵」的楊琪遭到飾演「歐趴」的阿本反抗時，怒嗆「請問一下，我有在跟你講話嗎？你這個最弱的萌騎士，你是…麻糬！」，此段對話因突如其來的「你是麻糬」，因此成為網路知名迷因。

阿本則在臉書粉專「阿本本人」在臉書分享「更新版對決」，笑說「讓我們跟上茶碗蒸的腳步！楊琪姐是最可愛的陰森女公爵」；影片中楊琪再度對著阿本嗆聲，「請問一下，我有在跟你說話嗎？你這個最弱的萌騎士，你就是一個…茶碗蒸！」

對此，許多網友紛紛回應，「萌學園最經典的劇情」、「我也好想念陰森女公爵」、「求萌騎士哪邊可以重追」、「永遠忘不掉那句～你是～麻糬」、「厲害了，叫你還原時事，沒有叫你超越啊～」、「不對啊，楊琪變更年輕是什麼厲害的魔法」；另外阿本也補充，其實「你是麻糬」是楊琪自己想的口白，「太經典」。