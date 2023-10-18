台南市新營警分局柳營分駐所日前接獲王姓民眾報案指自己一輛無牌報廢大貨車遭竊，循線將33歲林姓嫌犯傳喚到案，不過林嫌喊冤，供稱自己是向陳姓友人購買，而且雙方已簽訂買賣契約，但陳嫌尚未到案，警方先將林嫌與陳男依竊盜罪函送偵辦。

王姓民眾9月初向警方報案，指放置在台1線旁報廢大貨車遭竊，柳營分駐所調閱相關監視器畫面，發現竊賊竟明目張膽找來拖吊車將大貨車拖走，警方循線找到吊車業者，再進一步追查到雇用拖吊車的林姓嫌犯。

林嫌到案後喊冤，指陳姓友人誆稱自家倉庫內有10多部報廢車輛，開價18萬元出售，因此不疑有他，立即與陳嫌簽約，並預付6萬元訂金，之後雇用拖吊車業者將其中一輛報廢大貨車拖走，載往嘉義縣某回收廠變賣，直到警方上門，才知自己被騙了。

警方依據林嫌供詞，在嘉義縣找回遭竊的報廢大貨車，但警方對於林嫌供詞仍持保留態度，加上陳嫌尚未到案，警詢後將2嫌依竊盜罪函送台南地檢署偵辦，後續追查是否另有車主或被害人遭同樣手法受騙。