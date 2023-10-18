外交部政務次長田中光。（李奇叡攝）

奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）4度訪台，今於台北舉行，主題為「慶祝團結力」。主辦單位美國紐約人權基金會邀請全球各地的人權倡議家，發表振奮人心的演說，傳達對抗極權的決心。美國人權基金會創辦人哈佛森（Thor Halvorssen）表示，會選擇在台灣舉辦「奧斯陸自由論壇」，理由之一就是台灣就介於民主與威權的前線，也要讓台灣人了解，全球各地還有許多人在爭取自由。

參與本次奧斯陸自由論壇的講者共10人，包含韓國人權倡議者金承恩牧師、敘利亞緊急行動小組居留事務主任奧馬爾．艾爾肖格爾、委內瑞拉詩人古斯塔夫．托瓦爾．阿羅約、西藏社運人士哲米．拉姆、移工權利倡議者麥爾坎．比達利、香港社運人士邵嵐、立院人權委員會秘書長吾爾開希、印尼首名穆斯林女性喜劇演員薩克迪亞·馬魯夫、史瓦濟蘭人權倡議者塔內萊·馬塞​​柯以及無黨籍立委林昶佐。

外交部政務次長田中光致詞時說，外交部長吳釗燮因為備詢，無法參加這個非常重要的聚會，因此由他代替赴會。他表示，正如《世界人權宣言》所述，人權是基本權利和自由，屬於每個人，不分國籍、種族、性別、宗教或任何其他特徵，意味著每個人都應該受到尊嚴、尊重和平等對待。但有些人認為，譴責侵犯人權行為，代表了一種不受歡迎的政治化行動，這是錯誤的觀點，因此他必須發出非常明確的訊息，在當今充滿挑戰和複雜的世界中，民主制度是維護和保障人權的最佳途徑。

田中光表示，儘管對岸不斷透過假訊息、軍事演習威脅台灣，但台灣走過戒嚴的困難時期，現在就處在反對獨裁侵略的前線，立場堅定。我們深深感激在民主社會生活的價值，這就是為什麼我們會擁抱言論自由，以及獨立的司法機構。他也指出，台灣在國際社會上，承諾維護人權，並會繼續向有需要的人伸出援手。台灣可以為全球福祉做出貢獻，並促進自由與和平，為了後代，我們將會為了人權繼續發聲，並確保沒有任何一個人掉隊。

田中光說，台灣維護和促進人權的決心，吸引了國外媒體工作者，以及其他國際會議上非常重要且志同道合的夥伴，成為NGO的重要中心，尋求促進民主和人權。他強調，台灣是亞洲民主的燈塔，台灣政府 將繼續捍衛人權和民主價值，並且盡一切努力達成一個更開放、自由、繁榮、安全的世界。

田中光強調，奧斯陸自由論壇的講者挺身而出，對抗世界各地侵犯人權，並倡導了正確的價值觀和原則，非常重要，「我們一定會取得勝利」。