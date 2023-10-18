許多民眾都會騎共享單車通勤上下班，既方便又能順便練體力，但要小心騎錯恐傷膝蓋。對此，物理治療師SunGuts指出，單車坐墊其實大有學問，只需花10秒鐘就能遠離膝蓋受傷，而大原則即行進時踩到底，膝蓋彎曲呈25～30度，使大腿肌群好出力。若發現停車時，腳掌完全踩地，就代表坐墊調太低了。

SunGuts在臉書專頁「三個字SunGuts」發文表示，騎單車時，錯誤的座椅高度恐對膝蓋造成傷害，坐墊太低會讓膝蓋費力、太高則使膝蓋鎖死。至於該如何調整坐墊高度？他說明，只要靜止時，踏板踩到底膝蓋伸直，即為最理想的位置。若停車時，腳尖可微踮於地面上，就代表坐墊位置正確；如果發現腳掌完全踩地，就是坐墊調太低了。

事實上，SunGuts先前也曾拍片分享，許多人認為騎單車停踩時，腳要完全平放於地面才安全，而將坐墊調低，但騎久了，就會感到吃力，膝蓋還可能受損。

SunGuts透露，單車坐墊高度應調整至，腳在踩踏時，膝蓋微彎呈25～30度的位置，只要將任一腳的腳後跟踩在踏板上，膝蓋伸直；另一隻腳則稍微踮著，輔助單車，此時屁股所在位置即為最佳坐墊高度。不過，他也提醒，踩踏時要用前腳掌而非腳後跟，這樣才能讓小腿肌有效出力。