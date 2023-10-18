雲林西螺一處三合院民宅，本周日（15日）被發現一名印尼籍女子陳屍屋內，且雙手被綑綁，死狀詭異。警方調查，現場未發現打鬥痕跡，死者身上也無明現外傷，警方初步了解，死者可能是逃逸移工疑似暴斃。

根據《中天新聞網》報導，民俗專家廖大乙表示，若是死者的雙眼被綁住，就是想要避免死者能夠再回來尋仇。而三合院發現的女屍，雙手被綑綁，則是依照印尼當地的傳統葬禮習俗，相望讓死者能夠找的到回家路。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！