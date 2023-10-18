飛機作為交通工具，載過無數旅客，各航空公司的艙位和飲食、價錢都是許多乘客的關注點，近日正妹空姐香緹在節目《同學來了》中透露飛機上2個地方最髒，並分享曾目睹的可怕經歷，讓現場來賓聽完全傻眼。

正妹空姐香緹日前在節目《同學來了》上分享從業趣事，認為飛機上最髒的地方是椅袋和地毯，透露有些乘客上飛機後會把雙腳塞到椅袋裡面，且裡面會擺放各式各樣的垃圾，讓阿Ken聽了直呼「不符合人體工學」，且她還說有時飛機會顛簸，乘客晃到不適嘔吐，接著將嘔吐袋塞到椅袋內，結果沒有塞好導致嘔吐物從椅袋內流出來。

正妹空姐香緹曝機上椅袋很髒。（圖／同學來了YouTube）

接著分享曾待過一間航空公司，該公司設備老舊，通常空姐看到飛機上有物品壞了會請機務大哥修理，但那間公司的機務大哥很懶，會拖延修理的時間，不過飛機上的小物品壞掉還是可以飛，有一次她發現飛機螺旋槳有一邊沒有轉，等飛行結束後她去問有二十年飛行資歷的學姊，學姊表示「不是很正常的事情嗎？」就算有一邊沒有轉還是可以正常起降，後來她去大型航空公司上班，問了機長同樣問題，沒想到機長直接表示不行，是危急狀況，需要馬上迫降，如果繼續飛很容易發生危險，後來較為老舊的航空公司也收掉了，資深機長饒自強則坦言有些比較小間的航空公司會收購大型國際航空的舊飛機，不過他也呼籲大家不用擔心，機長每半年就會進行緊急失事和搶救的訓練。