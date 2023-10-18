台中市北市一間加油站，日前（13日）一名田姓男子到加油站加油，沒想到加完油後，隨即發機車逃逸，加油站員工想追已來不及，隨後報警。警方調閱監視器根據車牌以車追人，昨（17日）在台中南區連鎖咖啡店逮捕田男時，不僅相當不配合還大喊：「假警察要抓我當人質，救我」，最後仍被警方制伏，全案依詐欺罪嫌送辦。

警方表示，當時獲報有人在加油站加霸王油，立即派遣轄區巡邏警網前往，報案人加油站林姓經理表示，一名男性騎乘機車，加完油沒有付錢，就騎車離去，導致加油站損失油費95元，警方獲報立即調閱附近監視器，沿路追緝這名沒付錢的機車騎士，由於監視器拍攝畫面相當明顯，該名男子穿白色上衣，牛仔褲，揹著後背包，根據車牌號碼已鎖定42歲的田姓男子涉嫌並展開追查。

田男騎乘機車加油時並無異狀。（黃仲瑜翻攝）

台中警方於昨天（17日）發現田男所騎乘的機車，出現在南屯區五權西路附近，立即派遣轄區巡邏前往，到場時發現田男身影，立即上前表明身分後將人逮捕，但田男疑似精神不佳，在逮捕過程中不斷向旁邊的民眾求救，還大喊尖叫說「假警察要抓我當人質。

在後續支援警力陸續抵達後，不斷從旁安撫情緒，才順利將田男帶回偵辦，訊後全案依詐欺罪嫌送辦，第二分局強調，警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，對不法分子必將通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。