民進黨員周榆修擔任民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室主任，卻參與藍白整合幕僚會議，民進黨擬開鍘。柯辦發言人吳怡萱今反批，民進黨發言人張志豪面對黨員、前黨員提出建言，竟通通歸類為「林北好油們」在抹黑，顯示民進黨不思悔改，「至於周榆修主任個人黨籍問題，尊重當事人決定。」

對於周榆修參與藍白合幕僚會議，會不會有處分？張志豪表示，尊重所屬台北市黨部的處理。本黨黨員應認同民進黨理念和價值，若黨員違反黨章黨綱及本黨相關規定，將貫徹黨紀、開除黨籍。

他說，也呼籲各界過去曾是黨員，目前還掛著前民進黨黨員的相關人士，若已不具黨籍，我們呼籲「道不同不相為謀」，不要掛著民進黨黨員身分，在外以林北好油們相關言行來批評、抹黑、造謠民進黨，呼籲林北好油們不要再出現，造謠抹黑民進黨。

有關外界詢問周榆修主任黨籍問題，柯辦發言人吳怡萱表示，台灣民眾黨一向廣納人才，周榆修主任不管在過去擔任台北市社會局長或是現在作為柯文哲競選辦公室主任，期間都本於職責發揮所長。

吳怡萱批評，民進黨發言人張志豪面對黨員、前黨員提出建言，竟通通歸類為「林北好油們」在抹黑，顯示民進黨不思悔改，忽略執政不力的事實，也難怪創黨元老們紛紛跳出來指責民進黨背棄當年創黨理念，淪為特定派系把持國家資源的政黨。

她說，「至於周榆修主任個人黨籍問題，尊重當事人決定。」