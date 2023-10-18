國際扶輪3462地區彰化松柏扶輪社社長施靜儀，代表社友捐助國姓國中經費重啟「黑鑽計畫」，校長陳啟濃頒發感謝狀。（楊靜茹攝）

國姓國中重啟「黑鑽計畫」3個月，18日學生們沖煮他們自己烘焙的咖啡，讓嘉賓見證學習成果。（楊靜茹攝）

南投縣國姓鄉盛產咖啡，近年國姓國中推動「黑鑽計畫」，讓學生學習咖啡的相關技能，礙於新冠疫情計畫停滯3年，國際扶輪3462地區彰化松柏扶輪社覺得相當可惜，贊助學校經費重啟「黑鑽計畫」；18日學生們沖煮他們自己烘焙的咖啡，讓嘉賓見證學習成果。

國姓國中校長陳啟濃說，國姓鄉盛產咖啡，咖啡又是世界三大飲品之一，透過「黑鑽計畫」希望學生們認識家鄉產業，學習從1顆種子到1杯咖啡的過程中，不僅能沖一壺好咖啡，也能說一口好咖啡，所以將閒置的美術教室改造成「幸福書軒」，成為研習咖啡等專業技能的學習場域，該計畫隨著新冠疫情一度停擺。

校方指出，感謝扶輪社傾囊相助，讓學校重啟「黑鑽計畫」，學生利用課餘時間學習咖啡技能，經過3個月的時間學習，18日舉行成果發表，學生們大展身手展現烘豆技術，並為造訪嘉賓沖煮自己烘焙的咖啡，同時指導社友沖泡一杯好喝的咖啡，並手作掛耳式咖啡，一起見證、分享他們的學習成果。

彰化松柏社社長施靜儀表示，扶輪社友身上存在一種DNA，就是沒事找事做，拜訪國姓國中得知黑鑽計畫因疫情關係停辦，覺得相當可惜，經過幾番的努力終於獲支持，感謝社友們慷慨解囊贊助學校經費重啟「黑鑽計畫」，該活動也符合「扶輪之子-成才計畫」中「給孩子魚吃、不如給他一支釣竿」的精神，看到孩子習得咖啡技能優異表現，進而肯定自我，感到相當開心。