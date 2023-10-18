海巡人員檢視大陸漁船上載有大批牛肚、羊肚及蹄筋等走私畜產品。（海巡署提供）

海巡人員於福澳港碼頭現場勘驗查扣走私畜產品，總計有129大袋，總重達106公噸，拆封檢視為牛肚、羊肚及蹄筋。（海巡署提供）

馬祖海巡隊15日晚間，在馬祖南竿海域查獲1艘大陸籍無船名漁船，船上裝載大批牛肚、羊肚及蹄筋等走私畜產品，並逮捕4名船員，將依違反懲治走私條例、動物傳染病防治條例、台灣地區與大陸地區人民關係條例及入出國及移民法移送連江地檢署偵辦，並於今（18）日銷毀走私畜產品。

海巡署指出，15日晚間7時，第十（馬祖）海巡隊接獲通報，發現可疑船隻進入南竿海域，巡防艇趕往梅石外海域發現1艘陸籍無名鐵殼船，甲板上帆布掩蓋不明物品，顯有可疑。

該船蛇行拒檢，海巡人員以優勢人力強靠成功登檢，船上4名大陸船員體溫均正常，快篩呈陰性；初步檢視船上載有大批牛肚、羊肚及蹄筋等走私畜產品，立即扣留押返隊部偵辦。

連江地檢署16日召集艦隊分署第十（馬祖）海巡隊、偵防分署連江查緝隊、金馬澎分署第一○岸巡隊、動植物防疫檢疫署基隆分署馬祖檢疫站、連江縣產業發展處，於福澳港碼頭現場勘驗查扣走私畜產品，總計有129大袋，總重達106公噸，拆封檢視為牛肚、羊肚及蹄筋，由動植物防疫檢疫署基隆分署馬祖檢疫站採檢後，發交連江縣產業發展處銷毀。

海巡署第十一巡防區表示，本次成功防堵大量未經合格檢驗，且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區畜產品流入市面，防範人畜共通傳染病入境，確保我國經濟秩序及國人健康，同時呼籲民眾於岸際或海上如有發現不法情事，請撥打「118」海巡報案專線，確保國境安全及海域治安。