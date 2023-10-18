南投地檢署日前舉辦2024年總統、立委二合一選舉查察座談會（最高檢提供）

南投地檢署日前舉辦2024年總統、立委二合一選舉查察座談會，檢察總長邢泰釗因南投轄區遼闊，指示台中高分檢派員協助查察工作，且南投屬傳統選區，選民結構以原住民、客家民族及新住民居多，賄選手法仍以現金、餐會、旅遊為主，要求檢警調廉加強「佈雷」，提前掌握賄選情資。

南投地檢署17日舉辦2024年選舉查察座談會，法務部常次黃謀信、檢察總長邢泰釗、台高等檢主任賴哲雄、台中高分檢檢察長林錦村、刑事局副局長陳明君、調查局廉政處長吳以公、廉政署主祕孫治遠、移民署中區事務大隊副大隊長徐靜儒、南投地檢署檢察長黃元冠等人與會。

會中，刑事警察局副局長陳明君表示，109年大選的賄選分析，發現全國特殊族群選區賄選案件有增加趨勢，約佔賄選案件30％，南投轄區多元族群選民眾多，請警察局特別加強佈雷及查辦。

調查局廉政處長吳以公說，防制選舉賭盤，調查局掌握並分析部分犯罪資料及手法，同時蒐集相關賭博網站情資，鎖定300多個線上賭博網站IP，已交調查局外勤處站持續關注。

檢察總長邢泰釗表示，南投轄區遼闊，賄選案件若發生跨縣市、跨轄區情形，應儘速陳台臺高檢署及最高檢察署協調整合。遇有人力不足情形，可報請台中高分檢署協助，對於假訊息、境外勢力及選舉賭盤介選等案件，要嚴查速辦。

邢泰釗說，南投為農業、觀光為主之傳統選區，選民結構以原住民、客家民族及新住民居多，賄選手法仍以現金、餐會、旅遊為主，因此佈雷是關鍵，指示檢檢警調廉加強佈雷，提前掌握賄選情資。