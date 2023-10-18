藍白整合仍無共識，柯陣營昨(17)日參考藍綠初選提全民調2方案，侯陣營昨回應現在不會做決定後，今日拋出「初選、民調並行」的折衷方案，外界也關注總統參選人侯友宜、柯文哲是否有機會面對面會談。前立委蔡正元認為，柯文哲、侯友宜應該直接對談，談不成就再見，也不只要談正副總統，聯合政府也要談；蔡更舉2個恐怖案例，若柯當選後找民進黨人當陸委會主委、侯當選後找新潮流當國發會主委，兩邊不就暈倒？這都要在聯合政府架構下談清楚。

前立委蔡正元今(18日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，坊間對於侯辦執行長金溥聰提出的「民主初選」反應超級惡劣，選民無法接受。國民黨現在面對的問題，是不要把藍白不合的責任卡在身上，這會波及國民黨的立委。

蔡正元也語重心長的說，最終還是要面對現實，要不要藍白合，就柯文哲、侯友宜見面談一談，談不成就再見；蔡也建議，談的東西不要只決定誰正誰副，聯合政府也要談吧，這不是贏者通吃淘汰賽，要是當選後柯文哲找民進黨當陸委會主委，國民黨不就暈倒？這都要先在聯合政府的架構下談清楚。

蔡正元也再舉例，侯友宜贏了之後，總不能去找新潮流當國發會主委吧，大家要互相妥協，統獨議題是下一代子孫的事，意識型態的事先不談，老老實實討論怎麼打贏賴清德比較實際。

蔡正元總結，就是要侯友宜跟柯文哲兩個人談，怎麼組織聯合政府、決定誰正誰副，不要副手什麼權力都沒有、正的什麼權力都有，世界各國聯合政府不是這樣談的，跟法定的資格權力沒關係。他也舉德國的例子，經濟部長跟財政部長是不同政黨，但一定要互相配合，否則是國家的災難，這表示中間有協調機制。跨黨派的協調機制，就是重大人事、重大政策，就由2、3個人共同決定，聯合政府的架構、章程、合約都要出來。

蔡正元也直言，侯、柯兩人都不是超級巨星，各自選都選不上，重點是要讓中間選民認同，所有動作不要講空話，否則中間選民恐會越看越討厭，到時候即便藍白合了也選不贏。