勇士王朝核心成員「浪花弟」克雷湯普生（Klay Thompson）近日傳出續約受挫，美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）在節目爆料：「勇士球團與湯普生的續約談判毫無進展，雙方對於合約長度與總值都有歧見，湯普生有可能無法簽約而在明年夏天步入自由市場。」

湯普生為此在IG限動寫道：「這就是我整個球季的能量。」背景播放的是「我獨自對抗全世界」的歌曲。

現在湯普生的合約剩下最後一季4300萬美元，他已表明終老勇士的意願，加上他在球隊的地位，很難想像他會離開。無論如何，沃神的爆料已經影響到湯普生，還有球迷認為勇士不該再花大錢給湯普生續約，雖然湯普生傷癒復出的兩個球季都還是很厲害，但在今年季後賽的失利讓人看出他正在退化。

"The type a energy I'm on all season."



Klay Thompson's IG story 😳 pic.twitter.com/cZMqylrKHB — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 16, 2023

幾天前也有美國記者報導，湯普生很清楚球隊現況，他不會追求4年2億多美元的頂薪續約，可能只會續約1億多美元，平均年薪3000萬美元至3500萬美元。湯普生將於明年2月滿34歲，隊友卓雷蒙格林（Draymond Green）續約4年1億美元，當家球星柯瑞（Stephen Curry）則是4年2.15億美元頂薪合約。