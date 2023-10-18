為了讓民眾更關注心理健康，並察覺自身心理感受，台北市衛生局在剝皮寮歷史街區舉辦「2023心理健康月初心特展」，即起至10月29日為止，民眾將可參加特展開設的職場、愛情、親子等心理健康講座，還能體驗手作紓壓、呼吸放鬆深度體驗及親子繪本說故事等多元體驗及闖關活動，由心理師帶領民眾放輕鬆。

衛生局今舉辦「2023心理健康月初心特展」記者會，台北市副市長林奕華、局長陳彥元、心理健康司長陳亮妤等人出席，陳亮妤表示，沒有心理健康就沒有真正的健康，心健司花費1億元推動年輕族群心理健康支持方案，也持續布建社區心理衛生中心，預計2025年設置達71處，盼增加民眾心理衛生資源可近性。

衛生局指出，為響應世界心理健康日，今年以「心動台北．愛無界」為主軸，傳達人人享有心理健康的權利，而且選定具歷史性建築風格及人文風貌的剝皮寮歷史街區，透過靜態展覽與多元的活動體驗，傳達出心理健康、全球共融與人權意識的重要性，展現每個人、世代與族群應享有心理健康的權利。

衛生局表示，為促進民眾心理健康，北市目前於中正區、萬華區及文山區設有3處社區心理衛生中心，提供市民多元的心理衛生服務，包含心理健康衛生講座活動宣導、心理諮詢、自殺防治、精神疾病患者關懷訪視服務，以及網路資源的連結，預計2025年布建6處社區心理衛生中心。