副總統賴清德今天肯定中小企業扮演活絡臺灣經濟與就業市場的重要角色，他強調，未來將擴大推動「中小企業整體競爭力提升方案」，透過淨零碳排、數位轉型、創新加值、在地共榮等四大行動策略，協助中小企業升級轉型，打造臺灣的護國群山。

賴清德今天下午以錄影方式為「鄧白氏台灣第十屆中小企業菁英獎頒獎典禮」致詞，他以「十年磨一劍」肯定該選拔邁入第10年的里程碑，不僅每年評鑑最具出口競爭力的1000家頂尖企業，更陪伴臺灣超過5000家的中小企業，勇敢、自信、穩健的踏上國際舞臺。

他說，過去7年來，臺灣在蔡總統的帶領下，即使面對疫情挑戰、地緣政治動盪不安、全球產業鏈重組、乃至於極端氣候與數位轉型的嚴峻考驗，但我們依然持續強化經濟和社會韌性，讓世界看見耀眼的臺灣。

根據「瑞士洛桑管理學院」的世界競爭力評比，臺灣整體競爭力從世界第14名進步到第6名；2021年創下6.5％的經濟正成長率，人均GDP也首次超過3萬美元。

他認為，這些都是全體國人共同努力的結果。臺灣中小企業占全體企業達98％以上，占全國就業人數8成以上，占全體企業出口額約25％，顯示出中小企業對活絡臺灣經濟與就業市場，扮演重要角色。

賴清德引用德國隱形冠軍之父赫曼．西蒙的說法：「永續發展是新的數位革命，是升級隱形冠軍2.0的關鍵。」表示，為因應國際碳關稅及供應鏈減碳的要求，政府將會盡最大力量，協助所有企業啟動淨零轉型，提升企業綠色競爭力。

他宣示，未來他也會集結社會力量，擴大推動「中小企業整體競爭力提升方案」，透過「淨零碳排」、「數位轉型」、「創新加值」、「在地共榮」四大行動策略，協助中小企業升級轉型，打造臺灣的「護國群山」。並期許大家一起努力前行，讓臺灣更強大，與所有中小企業共榮共好，共同穩健踏上永續之路。