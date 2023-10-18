一名中國旅遊美食網紅日前發文，指中國南方航空瀋陽飛西寧的班機，提供的飛機餐是奇葩的「4個饅頭和1片白菜」加1包榨菜，引起熱議。不少人直指這種餐點太寒酸，有人則認為都是麵粉製品太單調。

由於引起熱議，這名網紅事後解釋，他說的「4個饅頭」其實是1個白饅頭、1個雙色饅頭、1個花捲和1個豆沙包，外加的除了1片白菜和1包榨菜，還有1個蛋糕。

綜合中國媒體報導及網路訊息，中國網紅「峰哥亡命天涯」14日在微博表示，他搭乘南航CZ6117航班從瀋陽飛往西寧。而從中途停靠的呼和浩特起飛後，機上的飛機餐「真是空前絕後了，盒子一打開我都驚了，四個饅頭，一包榨菜，還有一片白菜，真的就是一片白菜，這麼多年頭一次看到這麼奇葩的航空餐」。

由於作者貼出照片為證，文章發出後引起不少中國網友熱議，其中不少人持批評態度，直指「這個餐食也太寒酸了吧」、「饅頭花捲還能理解，一片白菜是什麼意思？」、「四個饅頭純碳水提升血糖，這是好事啊」、「都是麵粉做的，不寒酸，但只是換個模樣，未免單調得太偷懶了吧」？

但也有其他網友表示，饅頭、花捲都是中國傳統主食，放一片白菜是為了防止餐點被烤焦，「怎麼就成了不能下嚥的奇葩餐食」？

由於引起熱議，南航17日回應指出，不同航線的配餐都不一樣，文中提到的餐食屬於某些航線上的「中式點心」。至於1片白菜，是在微波爐加熱時蓋在饅頭上的，防止被烤糊。但對於餐點被批評，將及時向相關部門（餐點供應業者）反映修改，近期並將對部分餐食梳理調整。

由於引起熱議，「峰哥亡命天涯」隨後發文，除對「4個饅頭」作出前述解釋外，坦承並不嚴謹，強調沒有瞧不起中餐的意思。他還說，「說良心話其實很好吃，就是稍微有點多了」，「中式點心吃多了稍微有點噎得慌」，同時致歉。