馬汀史柯西斯（左）在片場與李奧納多狄卡皮歐讀本。（UIP提供）

80歲導演馬汀史柯西斯執導的新作《花月殺手》除了被譽為是下半年最受矚目的作品之一之外，也是影帝李奧納多狄卡皮歐在台灣繼2019年的《從前，有個好萊塢》之後，再登大銀幕的作品。《花月殺手》雖頂著豪華卡司及偉大導演的光環，卻仍勸退很多觀眾，因片長近3個半小時，沒想到導演史柯西斯更自曝：「其實當時光是劇本就超過200頁，讀本更花超過4個半小時。」

李奧納多狄卡皮歐與馬汀史柯西斯合作過多部作品，如《隔離島》、《華爾街之狼》、《神鬼無間》，但沒有一部像《花月殺手》一樣挾著史詩般的規格，有著驚人的片長。對此，史柯西斯表示：「某天晚上我們幾個人坐下來讀本，前面兩個小時一切都蠻順利的，但天啊！到了後面2個小時我們已經頭暈目眩、失去語言能力，我們甚至已經開始失焦跟渙散。」

這不是馬汀史柯西斯首次挑戰觀眾的耐性，《花月殺手》的前作《愛爾蘭人》片長就逼近3小時，但這次《花月殺手》是直登大銀幕，挑戰的不只是觀眾的耐性還有膀胱能力。馬汀史柯西斯卻不以為意地表示：「大家都說本片長達3小時，拜託！你都能坐在電視機前看上5小時了。而且，有許多人都會花上3個半小時看舞台劇，舞台上有真正的演員，你不能擅自起身走動。既然你能尊重劇場，那為什麼不能給予電影相同的尊重？」