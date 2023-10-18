在野陣營藍白合日前舉行黃金會，侯友宜操盤手金溥聰近日秀出學者洪永泰教授2021年發表在《選舉研究》期刊的文章指出，市話原始資料估計成效最好，手機調查則受選樣偏誤影響。但精神科醫師沈政男強調，與該研究針對的2016、2020選舉不同，這次總統選舉使用純市話民調會有巨大誤差，因為年輕人與中老年支持傾向差異甚大。若妥協採2成5手機、7成5市話，五家民調做完藍白合成功，明年520就可以去就任總統了。

沈政男17日在臉書發文提到，洪永泰教授2021年發表在《選舉研究》期刊的文章，結論是說：（一）住宅電話的原始資料估計成效最好。（二）依照戶籍資料加權之後，住宅電話資料反而惡化估計偏差，但是手機調查則估計成效略有改善。（三）手機調查受到「選樣偏誤」的影響，不但本身造成過度偏離母體參數的估計，還拖累和住宅電話併檔後的估計成效，使得雙底冊調查彌補涵蓋率缺失的善意功能。

「洪教授的實證根據是2016與2020的總統選舉。」沈政男表示，洪教授把幾個候選人的個別誤差絕對值加總起來，然後判斷說住宅電話的原始資料最準確，問題是每一個候選人的住宅電話、手機族群的民調數字，分開來看的話其實未必達到統計差異，尤其是經過戶籍加權以後的數據，不管住宅或手機民調差異都不大。這是因為在2016與2020兩次總統選舉，年輕人與中老年族群的支持傾向，在幾位候選人之間並無巨大差異，

沈政男指出，比如2020，年輕人與中老年族群支持蔡英文的比例並沒有相差太多，因此不管用市話或手機做民調都有一定準確度。「問題是2024總統選舉就不是這樣嘛！」柯文哲在40歲以下支持率獨佔鰲頭，甚至將近4到5成，但在老年族群卻是個位數，而依照市話與手機接聽的年齡分布來看，這樣的支持傾向差異，在這次選舉如果使用純市話，絕對會造成嚴重取樣偏誤，「因為接聽市話有4成多都是老年族群！這樣看得懂嗎？」

沈政男強調，如果各年齡族群的支持傾向沒有太大差異，那麼用市話、手機，或者其他抽樣方式，都不會有太大差異，但如果年輕人與中老年的支持傾向差很多，那麼因為市話與手機的使用率本身有年齡上的差距，當然就會造成明顯誤差。用直覺想也知道，怎麼會市話民調的原始資料，都還沒做戶籍加權，就是最準確？就是兩個字：湊巧。當做更多民調就會發現不是這樣了，而洪教授那篇只有兩個民調數據。

沈政男直言，藍白合的合理初選民調是半市話半手機；可以爭取半市話半手機與純市話平均計算，也就是手機佔2成5，就看民眾黨願不願意讓步了。看最新消息，本來金溥聰嗆聲說，喔，如果是純手機與半市話半手機二選一，就不用談了，結果侯辦澄清說，沒有說不談。「哥要說：就是半手機半市話，或者2成5手機、7成5市話了！五家民調做一做，決定藍白合正副總統人選，然後就全劇終，明年五二〇就可以去就任了啦！」