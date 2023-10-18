警方在東勢山區鐡皮屋當場破獲製造「喵喵」先驅原料「2-溴-4甲基苯丙酮」的工廠。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第三大隊聯合法務部調查局中部機動工作站，及保安警察第三總隊，今年4月間，發現有製毒集團藏身在台中東勢山區製毒，立即組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組循線將33歲高姓嫌犯等3人逮捕到案，赫然發現另一名63歲高姓製毒師為了提煉毒品，雖然特別準備防毒面具，防範製毒過程中產生大量刺激的有毒氣體，但雙手仍遭化學溶劑噴濺灼傷、皮膚嚴重潰爛，卻仍然在製毒。

專案小組監控蒐證，掌握高嫌等人製毒相關事證後，在台中市將高嫌及一名未成年少年拘提到案，並在東勢山區鐡皮屋當場破獲製造「喵喵」先驅原料「2-溴-4甲基苯丙酮」的工廠，現場查扣第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮成品及半成品293公斤，製毒原料160公斤及相關製毒設備。

警方後續溯源追查出負責提供製毒技術及原料、設備的高姓製毒師，警方調查，高嫌等人均無化工背景，只因缺錢花用，異想天開夥同高姓製毒師傅，由其負責協助提供製毒技術及原料、設備，試圖製造「喵喵」賺取暴利。

期間高嫌2人為避免製毒過程所散發刺激化學氣味引人注意，特地承租偏遠山區鐡皮屋作為製毒場所，另為掩人耳目躲避查緝，更是利用深夜時段前往山區鐡皮屋製毒，製毒工廠已存放上百公斤毒品，所幸專案小組即時查獲，才未讓該批毒品流入市面。

全案訊後，依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，高嫌遭法院裁准羈押，涉案少年收容，高姓製毒師傅另涉其他毒品案在押中。

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