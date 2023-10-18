2024總統大選僅剩不到100天，《鏡新聞》今（18）日公布最新藍白會後的最新民調，根據結果可以看到，總統參選人民進黨賴清德32.1％奪得第ㄧ，民眾黨柯文哲24.8％居次、國民黨侯友宜18.7％為第三。從該份民調當中更可以看到，柯文哲在40歲以下的支持度，仍然遠高於其他兩位候選人。

根據《鏡新聞》18日公布的最新民調可以看到，他們於10月14日、15日、16日這三天委託大地民意研究公司進行手機及市話雙底冊問卷調查，結果顯示在藍白合會後，若是以三腳督來看，賴清德支持度為32.1％、柯文哲則是較上月跌了3.2％，為24.8％居次，與賴清德的差距來到了7.3％，侯友宜則升高了2.3％，來到18.7％，藍營支持者是否逐漸回流，值得後續觀察，同時三人對比題組經交叉分析，柯文哲在40歲以下的支持度，仍然遠高於其他兩位候選人。

若是以四腳督的狀況來看，賴清德支持度則變為32.3%，柯文哲則是23.2%、侯友宜獲得17.8%、郭台銘獲得9.2%，同時比起在9月底的調查，賴清德下降的支持度是在四人內最多的，為2.2％，再來是柯文哲下降了0.86％，而侯友宜則上升了1.3％。