新北市政府青年局第1個以潮流藝術為主題的青創基地，「新北青創板橋藝術基地」於10月6日正式開幕。板橋藝術基地原址為 60 年代啟用的臺北縣議會員工宿舍，經青年局爭取後進行老屋翻新，在裝潢上保留原始老宅特色，同時增添潮流藝文氣息。「板橋藝術基地」由臺灣多元藝術空間青年發展聯合會營運，以當代美術、街頭潮流和空間設計等藝文主題，舉行課程與展演。目前青年局旗下有7個青創基地，按照各特色調整名稱，展現獨樹一格的產業扶植亮點。

新北市青年局旗下目前有 7 個青創基地，將各基地特色調整基地名稱並進行全新LOGO設計。(圖/新北青年局提供)

青年局局長邱兆梅表示：「板橋藝術基地位於交通便利的府中鬧區外圍，不但保存 60 年代臺灣平房的格局，也為商圈帶來潮流文化的年輕活力。我們期待這個基地可以聚集青年創作能量，成為府中舊街區的隱藏亮點」。「新北青創板橋藝術基地」保留老屋原始的磚牆、原木橫桁與斑駁的泥作，經過臺灣多元藝術空間青年發展聯合會的巧手改裝，搖身一變成為純白的藝文展演空間。

街頭籃球小夫老師帶來花式籃球表演。(圖/新北青年局提供)

臺灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超表示，「我們將與街舞協會、原民藝術團隊、塗鴉團體、身障棒球聯盟、刺青藝術團隊等街頭文化組織共同合作，將藝術基地打造成多元性的藝術創作交流平台，提供年輕藝術家獨一無二的展演場域。」而不同主題打造的「新北青創基地」，將使各產業的青年創業者、各領域青年團體皆能以合理成本獲得表現的舞台。

荷蘭籍街頭塗鴉藝術家FLEKS展示噴漆藝術課程。(圖/新北青年局提供)

新北市青年局旗下目前有 7 個青創基地，按照基地特色調整名稱展現全新風貌，包含本次主推多元交流藝術的「新北青創板橋藝術基地」；10年來培育超過250組新創團隊的「新北創力坊」；以社會企業為扶植重點的「新北青創三重社會創新基地」；提供青年自造者創作空間的「新北青創五股自造基地」；以商機媒合與提供雲端資源，每年扶植超過 40 組以上新創團隊的「新北青創寶高數位基地」；辦理多媒體影音創作課程的「新北青創新店未來基地」，以及提供零售業試驗場域的創業空間「新北青創浮洲展售聚落」。(就業安定基金補助 廣告)