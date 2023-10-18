SBL超級籃球聯賽球星吳季穎遭檢警查出，擔任裕隆納智捷球員期間，透過博弈網站「九州娛樂城」下注，賭自己的球隊輸、贏，一場球可賺30萬到50萬，士林地檢署今天（18日）指揮刑事局通知吳季穎說明，但吳季穎辯稱「下自己球隊贏也有輸，下自己輸也有贏過」，並非場場獲利，藉以擺脫打假球疑慮，士林地檢署依詐欺及賭博等罪複訊，並諭令25萬交保並限制住居。

25歲吳季穎今年6月加盟台啤球團，遭人爆料他之前在裕隆球團打球期間，購買名車、住豪宅、賣名表，還與友人對話，說一場可賺30到50萬，不明人士貼出兩人對話，懷疑他放水打假球。檢警介入，查出吳季穎利用手機下注，登入博奕網站後，投注裕隆隊輸贏，比賽時，再依下注結果決定是否認真打球，吳稱，偶爾會「爆冷門」，出乎他自己的意料，下球隊贏卻輸球，下球隊贏卻輸球。

吳季穎17日晚間以證人身分到刑事局說明，他稱不認識組頭，自己只是賭客，當遇到敏感問題，立即說要找律師到場，確定警方沒有拘票、搜索票時，才喘一口氣，深夜離開時，球團通知家中有媒體守候，自己穿著短褲、拖鞋，擔心狼狽模樣曝光，此時，吳季穎看到路邊旅館，即轉往旅館過夜，18日中午警方到旅館找人，他看到通知書是「犯罪嫌疑人」，才恍然大悟自己是被告。

吳季穎央求警方讓他回家更衣，並領取現金帶在身上，萬一需要交保時，可以立即支付，不用透過友人幫忙，檢警後續也將從吳季穎手機追查博弈網站組頭，若賓士轎車不法所得購買的，也將一併查扣。