雲林縣18日新增7例登革熱確定病例，包括古坑鄉4例、斗六市2例、斗南鎮1例，全縣累計546例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計546例，其中古坑鄉413例最多，其次斗六市99例，另外斗南鎮8例、林內鄉7例、虎尾鎮6例、西螺鎮6例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

縣衛生局表示，天氣雖轉冷，但仍適合斑蚊生長，提醒民眾做好防蚊措施，並落實「巡、倒、清、刷」，如有積水應立即清除，使用中的容器應徹底刷洗以去除斑紋蟲卵，並妥善收拾或予以倒置。

衛生局指出，登革熱的症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、腹痛等，因早期症狀與新冠肺炎及流感相似，故發病初期較難區分。如出現疑似症狀，請盡速就醫，並告知醫師相關活動史。