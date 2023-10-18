蔡英文總統(資料照片，總統府提供)

國內企業關切供電問題，蔡英文總統今天表示，臺灣再生能源的設置量已大幅成長，光電加風電的裝置容量達到13.9GW，是2016年的7倍。這個月初，太陽及風力瞬間發電量合計有8GW，創下歷史新高。面對未來用電需求成長，政府會積極推動再生能源的開發，實現能源自主，讓臺灣企業接軌國際供應鏈的新標準。

蔡英文總統今天下午出席「2023年台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」，親自頒發「推廣太陽光電最友善服務獎」予獲獎者及單位代表，並參觀經濟部能源署再生能源區、台達電子、士林電機、聯合再生、永豐銀行、海洋能協會、台塑新智能等展區攤位。

蔡英文指出，2050淨零轉型是全球的趨勢，也是臺灣的目標，過去幾年，在各界的共同努力之下，我們再生能源的設置量已經大幅成長，光電加風電的裝置容量達到13.9GW，是2016年的7倍。這個月初，太陽及風力的瞬間發電量合計有8GW，也創下歷史新高。現在，全國的離岸風機已經設置259座。

中秋節過後，東北季風增強，她說，大家感覺早晚有涼意，而我們的風力發電也在持續發威中。從10月7日開始，連續8天，風電的最高發電量都超過1.5GW，而且全天穩定出力更超過 800 MW，相當於1.5部臺中電廠的火力機組。風電及光電可以上軌道，是政府和民間的合作成果。這當中，有許多業界先進及台電和政府機關同仁的努力。

今天多數得獎者來自台灣電力公司，蔡英文肯定長期以來，在臺灣的能源政策以及進步發展，台電扮演非常重要的角色。像是「班班有冷氣、校校會發電」計畫，就是在政府、台電及產業界的共同努力下，利用臺灣的科技優勢，讓學生有更舒適的學習環境，也達到減碳、永續的目標。

她以小犬颱風和鹽塵害期間為例，台電同仁站在第一線，全力進行搶修工作，維持全國供電穩定。她特別向台電人的拚勁致敬「謝謝各位同仁，大家都辛苦了。」

不過，蔡英文強調，我們任務還沒結束，要繼續推動能源轉型，與國際社會共同落實「2050淨零轉型」。面對未來用電需求成長，政府也會積極推動前瞻性再生能源的開發，實現能源自主，讓臺灣企業接軌國際供應鏈的新標準。

她說，現在是臺灣經濟發展和產業轉型的關鍵時刻，臺灣在「2050淨零轉型」的道路上，不只是走得快，還要走得穩健。未來，讓我們一起努力，把挑戰變成商機，不僅提升臺灣的國際競爭力，也促進國家的永續發展。