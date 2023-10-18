就在本週二（17）華盛頓再度擴大了對中國大陸晶片的管制，而中國大陸今天（18）稍早（在第3屆一帶一路論壇上提出了一個人工智慧框架，強調無論一個國家的政治體制如何，都能夠在AI發展上實現「平等權利」在不點名美國的情況下，該框架被稱為「全球人工智慧治理倡議」在中美之間競爭越演越烈的背景下，人工智慧已經成為一個關鍵的競爭領域，雙方都試圖在設定全球規則和標準方面建立領導地位。

據《南華早報》（SCMP）18日報導，中國大陸國家主席習近平在一帶一路論壇上告訴世界領袖，中國大陸已準備好加強與其他國家的交流，並促進人工智慧的「健康、有序和安全」發展。

中國大陸的倡議呼籲各國在發展人工智慧時保持相互尊重，建議所有國家「無論其規模、實力或社會體系」都應該擁有「平等權利」。

「我們反對劃清意識形態界限或組建排他性團體，以阻礙其他國家發展人工智慧，我們還反對通過技術壟斷，和單邊強制措施來建立障礙，或者破壞全球人工智慧供應鏈。」中國大陸政府多次指責華盛頓拉幫結派來打壓和遏制北京的增長。

該倡議由中國大陸國家網際網路信息辦公室發布，它描述了人工智慧的快速發展對全球經濟社會發展產生「深刻影響」，並表示這帶來了巨大的機遇，但也帶來了「不可預測的風險和複雜的挑戰」。

「人工智慧的治理是全世界所有國家共同面臨的任務，關系到人類的未來，」它說。「隨著全球和平和發展面臨各種挑戰，所有國家應致力於實現共同、全面、合作和可持續的安全願景，並同等重視發展和安全。」

該計劃表示，中國大陸反對國家利用人工智慧技術「操縱公共輿論、傳播虛假信息、干涉其他國家內政，以及危害其他國家的主權」該倡議還呼籲在發展人工智慧方面採用「以人為本的方法」以應對氣候變化，同時敦促各國共同防止恐怖分子和犯罪團體濫用技術。該計劃表示，各國應該把倫理置於首位，制定關於人工智慧的原則和指南。