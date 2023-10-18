迴轉壽司店是許多人聚餐時的熱門選擇。一位男子近日前往某家壽司郎用餐，結果卻發現鄰桌完整展現了「有錢就是任性」的一幕，結帳後擺了許多完全沒動筷的壽司盤，連店員看了也相當傻眼，貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛怒轟真的很浪費。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「有錢就是任性沒錯，但…也不要這麼任性吧？」，仔細一看可以發現，店內桌上擺滿各種餐點，不過卻有10幾盤壽司完全沒有動筷痕跡。

原PO透露，該桌其實是3位客人一同用餐，席間有說有笑、沒有吵架，早早點了餐點後卻都不吃，最後剩下很多壽司，雖然他沒有資格插手，但還是覺得很浪費，才會把這個畫面記錄下來，「店員也傻眼」。

對此，許多網友紛紛回應，「浪費，不珍惜食物，可見人品好不到哪去」、「超級浪費，吃多少拿多少不是很快樂嗎，錢多也不是這樣」、「這種人無論有沒有錢，都是垃圾」、「父母沒教不要浪費食物嗎」。

不過也有人認為可能另有隱情，「如果真是浪費食物那的確不可取，但我們又如何知道，當事者或許是臨時有急事啊…不得不趕快離開，也不是吃霸王餐或丟回轉盤，至少我覺得沒啥問題」、「難道你們都沒有想過，或許是東西，不合他們的口味」、「如果難吃我也是丟著不吃啊」。