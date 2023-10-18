以色列遭巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團血腥突襲後數日，許多阿拉伯裔美國人和美國穆斯林已經開始憂心911事件後籠罩美國社會的那種懷疑氣氛有重演跡象。

法新社報導，伊利諾州一名巴勒斯坦裔男孩遭人刺死，這起事件血淋淋地凸顯出他們的恐懼。

警方表示，6歲男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）14日被71歲房東刺26刀而傷重不治，凶嫌被控犯下仇恨罪。

法尤姆的母親也在這起攻擊中身受重傷。根據美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations）引述她被送醫後傳給法尤姆父親的訊息指出，凶嫌對她吼叫說，「你們穆斯林得死」。

據警方指出，「穆斯林背景，以及哈瑪斯集團（Hamas）和以色列間持續不斷的中東衝突」，導致法尤姆和母親成為嫌犯的目標。

堅定不移支持以色列的美國總統拜登表示，這起攻擊令他感到「既震驚又反感」，並且強調反對伊斯蘭恐懼症。

美國-伊斯蘭關係協會芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）說，法尤姆「成為仇恨、黨同伐異和失去人性氛圍下的祭品」。

「我們早已針對不再重蹈後911情境下的那種覆轍，提出過警告。」