有些人談戀愛時非常果斷，知道自己喜歡哪種類型，絕不會與別人勾勾纏，但有的人面對感情優柔寡斷，容易產生情感問題。《搜狐網》分享常陷入感情糾葛的前5名星座，他們在愛情裡會失去理智，過於衝動而惹出不少麻煩。

第5名、雙魚座

雙魚座個性敏感又細膩，富有想像力，工作上表現出色，不過面對感情時，卻容易被愛情沖昏頭而陷入漩渦，無法理智的處理情感問題，過度依賴別人來滿足內心需求，建議雙魚座應該學習保持理性，不要輕易被感情控制。

第4名、天秤座

天秤座追求平衡與和諧，經常為他人著想，感情上卻時常迷失自我，容易受到他人影響，而陷入感情糾葛，盲目地為了滿足別人的需求，而放棄自己的幸福，天秤座應該要學習獨立並擁有判斷能力，堅持立場不被他人左右。

第3名、巨蟹座

巨蟹座情感豐富，善於照顧他人，有時卻容易淪為感情犧牲品，非常重視家庭和親情，經常會不顧一切的付出，投入過多感情，卻沒獲得應有的回報，雖然覺得委屈仍選擇奉獻，建議他們要學習保護自己，懂得獨立思考，勇敢去追求幸福。

第2名、雙子座

雙子座聰明又善於交際，面對感情時卻容易猶豫不決，經常受到外界誘惑，而陷入感情的泥淖，喜歡新鮮刺激的感覺，又沒穩定性，經常陷入多個感情糾葛中，導致每段感情都沒結果，建議他們應該要堅定立場與選擇，懂得拒絕不適合的感情關係。

第1名、牡羊座

牡羊座熱情又奔放，無時無刻充滿活力，卻容易衝動投入一段感情，經常在相處後，才會發現兩人不適合，有時又不好意思提分手，只能僵在那裡，感情來得快也去得快，牡羊座應該要學習理性看待感情，冷靜思考自己需要什麼，喜歡什麼類型的人。