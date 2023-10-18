台北市衛生局表示，10月11日至17日新增12例登革熱本土病例，年齡介於10歲至60歲多，分別是大安區4例、文山區3例、萬華區2例、內湖區、士林區及北投區各1例，其中9位有台南市活動史、2位新北市八里區活動史，尚有1例感染源正在釐清。

衛生局表示，12例本土病例先後在10月7日至14日陸續出現頭痛、發燒、眼窩痛、骨頭痛、肌肉痠痛、紅疹等症狀，就醫通報後在10月11日至17日間確診，同住家人皆無症狀，各行政區已成立區級應變工作小組發動社區清潔日，進行社區孳生源清除及環境噴消等防治工作。

根據衛生局統計，截至10月17日止，北市累計69例登革熱確定病例，境外移入35例、本土病例34例，本土病例分布10個行政區，包含文山區8例、北投區7例、大安區及萬華區各4例、中山區3例、松山區、內湖區及士林區各2例、大同區及南港區各1例，其中15例已監測期滿，餘19例尚在監測中。

衛生局指出，此次確診個案多為中秋連假期間至南部探親或旅遊時被蚊子叮咬，1至3周後出現登革熱症狀，呼籲民眾外出活動穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑。