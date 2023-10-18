45歲女星林嘉欣是首位榮獲金馬影后、最佳女配與新演員的大滿貫藝人，她曾出演張學友的MV，早期出道在台灣發行個人專輯，外型甜美的她卻一度因為合約問題慘遭雪藏，後來轉往香港發展，拍攝電影後一炮而紅；而她2010年與香港導演袁劍偉結婚，兩人育有2女，今年7月宣布12年婚姻畫下句點，近日她出席活動也首次談到婚變原因。

根據港媒《香港01》報導，林嘉欣10日出席保養品品牌活動，談起家庭狀況表示小孩由她照顧，被問到心情是否平復，她回答：「我平復了，因為我覺得最關鍵是我和袁導演我們有很多的溝通，我們基本上每天都通過WhatsApp聯絡」，兩人都是為女兒們的安排做溝通，被記者問兩人離婚導火線是否因孩子教育有爭議，林嘉欣嘆了一口氣坦言：「我覺得家家都有一本難念的經，有小朋友的家長都會面臨這個問題，只不過是我們無法撐過去，所以選擇了分開會開心一點」。

導演袁劍偉曾和當時妻子林嘉欣一同出席2016金馬奇幻影展開幕片記者會。（圖／中時資料照）

林嘉欣是台港混血，出生於加拿大，她因在台灣參加比賽被經紀公司相中出道，過去曾出過專輯，與音樂人張洪量有合約糾紛，她提起當時自己一心想要演戲，但經紀公司卻安排歌手之路，導致被冷凍，她在節目中提到當時生活陷入經濟困境，她只能去幫國中生補英文賺錢，還曾經靠一包餅乾撐好幾天肚子，生活非常克難。

後來她轉往香港發展，雖然父親是香港人，但李嘉欣廣東話、中文都看不懂，花了很大一番功夫適應當地，《男人四十》的監製爾冬陞拉了她一把，林嘉欣憑藉該電影拿下香港金像獎和金馬獎的最佳新演員獎和最佳女配角獎，第一部電影作品就一鳴驚人，令她受到華語影壇的關注。