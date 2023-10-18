近期部分進口蛋加工成液蛋流向不明，引發標示錯誤與食安的爭議，根據昨日本報獨家獲得資料指出，國內共有9家液蛋加工業者購買中央畜產會專案進口雞蛋。農業部表示，其餘加工蛋品已於7月26日通知各加工業者將產地標示更正為進口來源國。

農業部表示，中央畜產會6到7月間委託加工業者代工生產冷凍殺菌液蛋共約360公噸的液蛋產品原產地錯標為台灣，目前全部都放置於畜產會冷凍倉儲中，皆在有效期限內，並未銷售出去。

農業部指出，除已提供畜產會調度殼蛋給9家殺菌液蛋加工業者的相關資料，其餘加工蛋品均已於今年7月26日通知各加工業者，將產地標示更正為進口來源國。

另針對各加工業者製作加工品後自行銷售部分，農業部強調，應由各業者自行管理，並應依衛生機關的規定正確標示，已由衛福部及各地方衛生機關查核各廠的產品流向。

農業部指出，已要求中央畜產會盡速更正庫存液蛋標示方式，務必遵循相關法規，畜產會委託加工的液蛋皆在有效期限內，且全數均存於倉儲，沒有流入國內市場。