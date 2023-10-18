女星法拉利姐(張婷婷)昨(17)日晚間9點，在士林夜市吃牛排、開直播和粉絲互動。《中時新聞網》記者循線找到她，不顧形象路邊大啃雞排，路人認出機率超高。對於感情現況?法拉利姐受訪全說了，更甜喊小鮮肉必要有這「3條件」。

直擊/法拉利姐逛夜市嗑雞排全被拍！甜喊鮮肉必有「3條件」：別太大塊

昨晚約9點半，記者見法拉利姐步出士林大南路上牛排店，只見她身穿合身上衣、露出修長美腿，走走停停、整條大馬路都是她的直播間，所到之處許多路人回頭驚呼，「是法拉利姐！」她也熱情揮手。而才剛吃完牛排的法拉利姐，似乎還沒吃飽，又跑到士林市場旁排隊買大雞排，不顧路人眼光，路邊大啃起來。

法拉利姐不顧旁人眼光，路邊大啃雞排。(游定剛拍攝)

近晚間11點，記者上前關心近況，法拉利姐表示，「目前改當直播主，在知名平台和臉書雙開直播賺收益，加上粉絲抖內送禮物，出席商演活動等，每月超過6萬元入袋。」而感情狀況?她坦言，「都是零鴨蛋，台灣人應該不敢要我，人紅是非多，講明一點，我就是知名度太高」。

婷婷獨自逛士林夜市，隨心所欲地直播。(游定剛拍攝)

日前曾放話「過年要去越南找小鮮肉」，對於台灣小鮮肉很失望?法拉利姐則說，「不是不喜歡，可能我跟台灣人較沒緣份。」至於小鮮肉條件?婷婷則開出，「年約20歲左右，因我不喜歡太老的，外型要酷酷、帥帥的，體格稍微有一點muscle，但不要太大塊，不能有鮪魚肚的。」但若比較胖、有錢的呢?她則大笑說，「那這樣可以考慮，我就不用這麼辛苦了！」

法拉利姐近年轉當直播主，月入破6萬。(游定剛拍攝)

出道11年的她，話題不斷，面對網友的酸言酸語，法拉利姐透露，「有時我在直播生氣是逼不得已，因為人氣沒有刷上來，故意罵一個來炒話題，但如果涉及人生攻擊，我就直接封鎖，因為直播平台是我的，我才是贏家！」訪問最後，婷婷話鋒一轉還說，「其實酸民也是我的貴人，如果沒有酸民，我的直播也不會維持到現在」。