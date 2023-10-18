台啤球團18日對吳季穎案件發出正式聲明：球員吳季穎於本年８月份正式加入台啤籃球隊，本球團於媒體報載該名球員於前球隊涉及打假球一案皆不知情，因其行為違反球隊管理規範，球團已於第一時間停止其參加球隊任何相關活動，因造成國內籃壇及球隊負面影響，吳季穎已於本日向本球團自請離隊，獲准同意；本案目前進入司法偵查階段，如經查證屬實，本球團將永不錄用。

對於造成社會大眾及球迷不佳的觀感，在此表達歉意，本球團對於放水打假球堅持「零容忍」絕不寬貸，會強烈要求球員應自律自重，遵守法律及球隊規範。