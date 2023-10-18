找男女朋友，不少台灣人會選擇拜月老，不過一名母胎單身的26歲護理師透露，過去曾2度向樂成宮月老求紅線都遭拒絕，近日再去挑戰依然狂擲20多次笑筊，直到最後她換一個問題，問樂成宮月老「是不是不想幫我牽線」，結果馬上連得3次聖筊，讓她超傻眼。

一名女網友日前在「Dcard」表示，她的職業是護理師、身高150公分左右，26歲的她從沒交過男朋友，雖然薪水可以自己照顧自己沒問題，但還是想要有一位可以撒嬌的另一半，因此決定去拜月老。

原PO指出，先前去了2次樂成宮，但月老就是堅持不給紅線，而霞海城隍廟的紅線可以用買的，她因此前往該處拜拜，只是已超過1年她依然單身，近日因此決定再度前往樂成宮拜月老。

原PO透露，她詢問了樂成宮月老許多問題，包括幫忙介紹異性、介紹姻緣、保佑愛情、斬掉爛桃花、是否開出的條件太難、願意幫忙牽紅線嗎等等，但連擲20多次全是笑筊，「最後受不了，我不行邪，我直接問月老爺爺『是不是不想幫我牽線』，聖筊…連三次」。

其他網友則笑說「樂成宮也不給我紅線，我的紅線也是之前在霞海買的，我也一樣沒有對象」、「覺得不用那麼迷信，做好自己該做的就好，多交朋友不要得失心太重，自己的經驗是太想談戀愛反而容易暈到渣」、「多出去走走交友聯誼更快啦」、「日月潭那邊的龍鳳宮聽說也很靈，考慮一下」、「我之前也是求不到紅線，我是去通化福德宮求到第一條紅線」、「一樣26歲母單，一起加油」。