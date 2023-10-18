台中市今天（18日）下午2時許，一群男女從汽車旅館出來，其中一輛車遭人尾隨，隨後在路邊對汽車開槍，當時車輛胡姓駕駛（22歲）雙腿遭受槍擊，沒想到胡男沒有在台中就醫，忍痛北上到新北市亞東醫院急診求救，警方接獲報案立即趕到醫院了解案情。

沒想到在傍晚時分，新北市新店分局碧潭派出所，一名男子突然走進派出所投案，坦承他就是這起案件的槍手，至於詳細案情，已由台中四分局接辦。

據了解，胡男與友人在台中一間汽車旅館，聚會唱歌，在下午2時許，一群人開車離去時，胡男的車輛遭人鎖定尾隨，隨後就遭到槍手從車外開槍，胡男身中2槍，由於未命中要害，胡男居住在新北，居然忍痛開車北上，到板橋亞東醫院才就醫，胡男中槍位置在左膝蓋與右腳掌，子彈都卡在體內，進行手術搶救後，暫無生命危險，台中警方接獲新北警方通報，也立即北上接手案件。

沒想到此案件曝光後，警方還在了解案情，在傍晚時分，一名男子就跑到新北市碧潭派出所投案，表示是這案件的槍手，警方立即上前將人逮捕，但案件發生在台中地區，全案全交由台中第四分局接手後才能釐清整起事件。